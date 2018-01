Aminata Mbengue Ndiaye, responsable des femmes socialistes : « Le PS n’est pas totalement satisfait du compagnonnage avec BBY »

Après une pause de quelques jours à cause du décès du Khalife général des mourides, Serigne Cheikh Sidy Mokhtar Mbacké, la semaine dernière, la direction du Parti socialiste a repris les réunions initiées par le secrétaire général avec les militants des régions de l’intérieur.



Hier, c’est Louga qui était à l’honneur. A l’image des autres localités comme celle de Kaffrine qui a inauguré cette série de rencontres, les militants sont venus de toutes les contrées de la région du Ndiambour. Tous les trois départements étaient représentés. En plus du secrétaire général du parti, Ousmane Tanor Dieng, Aminata Mbengue Ndiaye était également de la réunion en tant que présidente des femmes socialistes, mais aussi responsable du parti à Louga. Pour le ministre de l’Elevage, le Parti socialiste a beaucoup fait pour la coalition Benno Bokk Yakaar. « Le parti ne cesse de travailler pour que cette coalition puisse se consolider », a dit la présidente du l’Union régionale PS de Louga.



Aminata Mbengue Ndiaye ajoute que c’est par principe que le Parti socialiste est resté dans la coalition. Elle estime que c’est aussi à la suite des engagements signés avec le candidat Macky Sall, lors des élections présidentielles de 2012.



« Mais ce n’est pas à cause de l’institution à savoir le Haut conseil des collectivités territoriales que nous sommes toujours au sein de la coalition BBY. Nous continuons de vivre avec ces principes qui nous lient avec avec le régime au pouvoir jusqu’à ce qu’il y ait d’autres échéances auxquelles nous pourrions travailler », lance Aminata Mbengue Ndiaye, vivement applaudie par toute la salle.











