Aminata Mbengue Ndiaye veut plus de solidarité au PS

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Novembre 2020 à 09:54 | | 0 commentaire(s)|

La Secrétaire générale par intérim du Parti socialiste (Ps), Aminata Mbengue Ndiaye, appelle à la solidarité chez les anciens et demande aux jeunes de sa formation politique un changement de comportement.



D'après L'As, la présidente du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct) a fait cette déclaration quand elle recevait le Mouvement national des jeunesses socialistes (Mnjs) ce samedi.



Prenant la parole, Mame Bounama Sall, le leader des jeunes présents dans la rencontre, a exprimé son soutien et sa soumission à la remplaçante d’Ousmane Tanor Dieng. Minée par des divisons, cette structure des jeunes veut désormais aller dans la même direction, d’après les propos de son Président. La Présidente national des jeunesses féminines, Yéya Diallo, a également marché dans le sillage de ce dernier.

