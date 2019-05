Aminata Tall à ses partisans:« votre tristesse d’aujourd’hui se transformera bientôt en joie collective » Le président de la République a sans doute soufflé quelque chose à l’oreille d’Aminata Tall, après son départ du Conseil Economique Social et Environnemental.

« Elle (Aminata Tall) m’a chargé de vous dire que votre tristesse d’aujourd’hui se transformera très bientôt en joie collective », a, en effet, déclaré, Saër Diop, un de ses lieutenants, hier, à Diourbel, où ses partisans avaient organisé une rencontre pour manifester leur colère, selon Les Echos.



Reste plus qu’à attendre quelle sera la taille du gâteau que le Président Macky Sall devrait bientôt offrir à la désormais ex-présidente du Cese.

