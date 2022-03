Aminata Touré: « BBY ne tient pas le carnet de rendez-vous de Sweet Beauty »

L’ancienne PM, en conférence de presse, estime que dans l’affaire Ousmane Sonko-Adji Sarr, il n’y a jamais de complot comme le leader de Pastef/Les Patriotes se défend. « Nous ne sommes mêlés ni de près, ni loin au dossier d’Adji Sarr. C’est une affaire privée et le monsieur a pris un rendez vous dans un salon pour se faire masser.



C’est à la justice de faire justice et non notre coalition. Les Sénégalais sont très responsables pour ne pas être menés en bateau », a expliqué Aminata Touré.



La coordonnatrice des parrainages de BBY avance que « ce n’est pas Benno Bokk Yaakaar qui tient le carnet de rendez-vous de Sweet Beauty. Nous n’avons strictement rien à voir avec une affaire, strictement privée ».