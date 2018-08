Aminata Touré : « Koffi Annan a fait grand honneur au leadership africain sur la scène internationale »

Ancien Premier ministre et ministre de la Justice du Sénégal, Aminata Touré, qui est passée au Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP) et au Fonds des Nations unies pour la Femme, a tenu à rendre hommage de Koffi Annan, l’ancien secrétaire général de l’ONU Kofi Annan rappelé à DIEU samedi.





« il a fait grand honneur au leadership africain sur la scène internationale », a tout simplement témoigné attristée Aminata Touré sur sa page facebook.





Avant d’ajouter « je rends hommage à la mémoire de notre ancien patron Kofi Annan rappelé à Dieu aujourd’hui. Il a honoré le leadership africain comme chef de l’organisation onusienne pendant plus de 10 ans. Il a été une grande source de fierté pour les diplomates africains que nous fûmes, par son engagement, son courage et sa grande classe. Qu'Allah l’accueille dans son Paradis ».



L’ancien secrétaire général de l’ONU Kofi Annan, Prix Nobel de la paix en 2001, est mort à 80 ans après une «courte maladie».



Leral.net