Aminata Touré: « La voix de l’Afrique ne saurait être portée par Macky Sall, qui doit rendre compte hic et nunc"

Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Février 2025 à 13:25 | | 0 commentaire(s)|

L’ancienne Première ministre du Sénégal, Aminata Touré, n’a pas tardé à réagir après la récente sortie de Macky Sall, sur la place de l’Afrique dans le monde. L’ex-président a appelé à « briser les systèmes obsolètes » et à « exiger des partenariats équitables », pour assurer au continent la place qu’il mérite, relate "leSoleil-sn".



Une déclaration qui passe mal auprès de Mimi Touré, qui y voit une tentative de réhabilitation politique. « La voix de l’Afrique ne saurait être portée par Macky Sall, qui doit rendre compte hic et nunc », a-t-elle affirmé avec fermeté, indique la même source.



D'après toujours "leSoleil-sn", elle dénonce également ce qu’elle considère comme une provocation, rappelant que sous le régime de Macky Sall, « 80 jeunes Sénégalais ont perdu la vie », sans compter les nombreux scandales financiers qui éclatent encore aujourd’hui.



Alors que Macky Sall se positionne comme un porte-voix de l’Afrique, Aminata Touré insiste sur la nécessité pour lui d’assumer son passé, avant de prétendre façonner l’avenir du continent.

Mame Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook