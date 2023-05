Aminata Touré : "Le Pds n'est pas participant au dialogue, il "est co organisateur avec le Président Sall" Aminata Touré soutient bec et ongles, que le Pds n'est pas participant au dialogue. Selon elle, le Parti démocratique sénégalais "est co organisateur avec le Président Sall, d'un pseudo dialogue et paradoxalement, l'actuel ministre de l'Intérieur Antoine Diome en sera le facilitateur". A l'en croire, "l'issue du deal entre le Pds et le Président Sall est que le Pds va accepter la candidature du Président Macky Sall et en contrepartie, Karim Wade sera amnistié et les 138 milliards qu'il nous doit, seront passés pour pertes et profits, comme tous les frais engagés pour son procès".

Rédigé par leral.net le Lundi 1 Mai 2023 à 22:24 | | 0 commentaire(s)|



Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook