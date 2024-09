Aminata Touré : «Quand j’entends des responsables de l’APR parler de compétences, cela me fait rire » Comme de nombreux acteurs politiques, Aminata Touré, alias Mimi, récemment nommée Haut représentant du chef de l’État, a rencontré la presse ce lundi 16 septembre pour commenter la décision du Président Bassirou Diomaye Faye, qu’elle a chaleureusement saluée.



Rédigé par leral.net le Mardi 17 Septembre 2024 à 01:17 | | 0 commentaire(s)|

Dans son discours, l’ancienne tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY), qui avait soutenu l’ex-président Macky Sall lors des élections législatives de juillet 2022, a affirmé que ses anciens compagnons politiques avaient laissé peu de choix au Chef de l’État par leur attitude à l’Assemblée nationale. Elle a même critiqué le comportement des femmes députées de BBY, qu’elle estime avoir terni l’image des femmes sénégalaises.



Aminata Touré a félicité le Président Diomaye pour sa décision de dissoudre cette Assemblée nationale, qualifiée par elle de « Assemblée du déshonneur ». Elle a expliqué : « Je félicite le président Diomaye pour la dissolution de cette Assemblée du déshonneur, car les députés ne faisaient que s’injurier, huer et calomnier, surtout les femmes. Leur comportement ne reflétait pas la dignité des femmes sénégalaises, qui sont pourtant reconnues pour leur détermination et leur succès dans tous les secteurs. »



Elle a également critiqué la nouvelle opposition, l’accusant de semer le trouble parmi les Sénégalais avec des propos mensongers pour tromper l’opinion publique. « Quand j’entends des responsables de l’APR parler de compétences, cela me fait rire, car je connais bien la situation. On se demande parfois si certains membres de l’APR ont réellement le baccalauréat. Les différences entre les recrutements sous Macky Sall et le nouveau régime sont évidentes. Ces personnes sont plus préoccupées par les coups bas que par l’intérêt général. Ils ont du mal à croire en l’amitié entre Diomaye et Sonko, car ils ne comprennent pas ce concept. Ils sont là pour leurs propres intérêts, pas pour ceux des populations… »

