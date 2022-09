Aminata Touré accélère la cadence: Cap sur Mimi 2024 ! Mimi Touré a l’intention de présenter sa candidature pour la présidentielle de 2024. Dans ce sens, révèle le journal, elle va mettre en place un mouvement dont l’acronyme reprend son surnom : «Mimi» (Mouvement pour l’intégrité, le mérite et l’indépendance).

Rédigé par leral.net le Samedi 24 Septembre 2022

Comme s’il confirmait l’information de Source A, Le Quotidien rapporte de son côté que Mimi Touré s’est déjà lancée dans la course aux parrainages. Dans une note adressée à ses partisans et consultée par le journal, elle dit : «Nous allons devoir rapidement passer à la phase active en vue des échéances politiques de 2024.»



L’ancienne Garde des Sceaux ajoute : «Il faudra que chacun d’entre nous s’engage à mettre en place ses sections Mimi2024 sur le terrain avec la fiche qui sera partagée. Une fois remplie, elle sera sécurisée dans la base de données nationale. Ainsi, nous serons bien préparés pour la collecte de parrainages l’année prochaine.»



Les choses devraient être plus claires ce dimanche à partir de 15 heures. Mimi Touré a prévu de tenir une conférence de presse au restaurant Le Gondolier à Yoff-Virage.



Toutefois, la rupture semble consommée entre l’ancienne chef du gouvernement et la majorité présidentielle, particulièrement le Président Macky Sall. La tête de liste de la coalition Benno Bokk Yaakaar n’a pas goûté d’avoir été écartée pour la présidence de l’Assemblée nationale alors que, manifestement, le poste lui a été promis.

