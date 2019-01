Aminata Touré après avoir reçu le PV du Conseil constitutionnel : "nous avons eu 4132 signatures rejetées, mais..."

Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Janvier 2019 à 14:19

La coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) n’a pas eu zéro signature rejetée, comme certains médias ont pu l’annoncer après la validation de leur parrainage. Le mandataire du candidat déclaré à la présidentielle de février 2019 de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) vient de sortir des locaux du Conseil constitutionnel. Aminata Touré qui a procédé à la vérification du procès-verbal de vérification du parrainage, déclare qu’ils avaient 4132 signatures rejetées.



«C’était une des formalités des plus banales. Nous avons reçu le procès-verbal de vérification du parrainage. C’était un papier tout simplement, y a rien de nouveau en ce qui nous (Benno Bokk Yakaar) concerne en tout cas», déclare le mandataire du président sortant Macky Sall à sa sortie du Conseil constitutionnel.



« Nous avons eu 4132 signatures rejetées »



Aminata Touré qui a été la première à procéder à la seconde étape du parrainage, la vérification des PV, est d’avis que «l’histoire du parrainage est derrière nous». «Nous avons eu des rejets, 4132 signatures rejetées, mais nous avons suffisamment déposé pour nous permettre de remplacer autant de doublons que possible. Donc, la question du parrainage est dépassée».



Pour l’heure «comme nous sommes en pré-campagne, nous attendons que la liste soit publié pour le 12 janvier », conclut-elle.













pressafrik.com

