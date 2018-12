Aminata Touré, mandataire de Bby: « Nous avons effectivement eu des signatures invalidées »

Aux accusations de l’opposition disant que la coalition au pouvoir a déposé un nombre élevé de signatures pour contrecarrer les candidats de l’opposition, Aminata Touré oppose la loi électorale qui dit qu’on ne peut pas déposer plus de 1% du fichier électoral. Non sans relever qu’eux aussi, ont eu des signatures invalidées.



« Nous avons effectivement des eu des parrainages invalidés, car l’erreur de frappe sur le nom d’un parrain, pour qu’il soit invalidé ou une erreur sur son numéro de sa carte d’identité ou électeur. Mais notre candidat a eu largement le nombre requis par la loi sur le parrainage », indique l’ancien Premier ministre.















L’Observateur

