Aminata Wade alias Sokhna Bator, actrice: "Mon rôle dans la série "Famille sénégalaise", a pourri ma vie. J'ai tout entendu..."

Son véritable nom est Aminata Wade. Elle incarne le rôle de Sokhna Bator dans la série "Famille sénégalaise". Dans une interview accordée à "L'Observateur", elle révèle avoir tout entendu à cause du personnage qu'elle joue.



" J'ai accepté ce rôle pour pouvoir dénoncer certaines tares de la société sénégalaise. Il y a des choses terribles qui se passent dans les familles sénégalaises qu'on doit éradiquer. Certains me détestent à cause de ce rôle et d'autres disent des choses négatives sur moi. Mais j'étais déjà préparée à tout cela. Mon seul et objectif, c'est d'éveiller les consciences et montrer que la famille est sacrée ".



Aminata Wade a déjà participé à de nombreuses productions dont le film d'Alain Gomis "Aujourd'hui". Elle s'est révélée à l'écran avec la série "Vip Sagnse" produite par Pikini. Agée de 28 ans, elle avoue avoir de nombreux projets et désire avoir une renommée internationale.















Avec BuzzSénégal