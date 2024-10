Amnesty réclame la libération de Bougane Guèye : «Cet incident mineur doit être placé dans le contexte pré-électoral»

Seydi Gassama demande la libération de Bougane Guèye Dany, arrêté, samedi, à l’entrée de Bakel par la Gendarmerie, pour « refus d’obtempérer ». Le Directeur exécutif de Amnesty international Sénégal estime que « cet incident mineur, qui n’a pas mis en danger la vie des personnes, doit être placé dans le contexte pré-électoral actuel ».



Selon "Bes bi", il appelle la classe politique à « faire preuve de sérénité, pour créer les conditions d’une élection législative libre et paisible » et souligne que « la solidarité nationale envers les populations sinistrées du nord-est du pays, doit transcender les clivages politiques et sociaux ».