Amnistie- Barthélémy Dias: « Khalifa Sall m’a dit qu’il n’est demandeur de rien » Barthélémy Dias, maire de Mermoz Sacré-Cœur, après sa visite en prison de l’ex-maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall a souligné que ce dernier, n’est demandeur de rien.

Après l’élection présidentielle, les visites de Khalifa Sall en prison deviennent plus compliquées. Puisque, semble-t-il, l’administration pénitentiaire aurait corsé la procédure. Mais, un de ses lieutenants, Barthélémy Dias, a eu le privilège de le rencontrer, lundi dernier.



Et, il précise dans l’émission « Yoon Wi » sur la Rfm que son mentor, n’est demandeur de rien du tout. «Je l’ai rencontré lundi dernier à Reubeuss. Je lui ai dit que maintenant que l’élection est derrière nous, je pense qu’ils vont te relaxer. Mais, il m’a dit qu’il est musulman. Et même, s’il doit passer le reste des 3 ans en prison, il prie le bon Dieu qu’il puisse encore résister à tout », a-t-il révélé.













Leral

