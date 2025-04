Amnistie : La loi interprétative adoptée

L’Assemblée nationale sénégalaise a voté ce 2 avril 2025, la proposition de loi n°05/2025 portant interprétation de la loi d’amnistie n°2024-09 du 13 mars 2024. Sur 145 votants, l’article premier a recueilli 126 voix pour et 19 contre. Pour l’article 2, sur 143 participants, 125 ont voté pour et 17 contre. Enfin, sur l’ensemble du texte, 146 députés ont voté, avec 126 pour et 20 contre.

