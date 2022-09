Amnistie annoncée pour Khalifa Sall et Karim Wade : Le maire de Yoff révèle les véritables raisons

Rédigé par leral.net le Jeudi 29 Septembre 2022 à 11:31 | | 0 commentaire(s)|

Seydina Issa Laye Samb, maire de Yoff, a réagi à l’amnistie annoncée pour Khalifa Sall et Karim Wade. Interrogé par Rewmi Fm, il donne les vraies raisons de de retour de grâce pour son mentor.



Au vu des résultats issus des élections locales et législatives, Macky Sall est obligé de pacifier l’espace politique, car il a vu l’étau se resserrer autour de lui.., a-t-il fait remarquer, raconte "Rewmi".



Toutefois, il précise que Khalifa Sall n’est pas demandeur d’une amnistie mais en tant militant de Taxawu Dakar, il espère que l’ex maire de Dakar sera réhabilité.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook