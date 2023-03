Amnistie de Karim Wade et Khalifa Sall : Une annonce qui semble perdue dans les dédales du palais Sud-Quotidien-Après la formation de son nouveau gouvernement, le Président de la République Macky Sall avait également demandé au ministre de la Justice Ismaila Madior Fall d'« examiner les possibilités et le schéma adéquat d'amnistie pour des personnes ayant perdu leurs droits de vote ». L’information contenue dans le document du Conseil des ministres du 29 septembre 2022, visait l’ancien maire de Dakar Khalifa Sall et Karim Wade, fils de l’ancien Président du Sénégal, tous les deux condamnés par la justice dans le cadre d’une affaire financière et sortis avant le terme de leur peine après avoir été graciés par le Chef de l’Etat.

Les deux hommes précités qui nient toujours les faits qui leur sont reprochés, continuent de subir les conséquences d’une privation de leurs droits civiques. Ils n’ont pas pu être candidats à l’élection présidentielle de 2019. En effet, l’annonce du projet d’amnistie a suscité de nombreuses réactions de la part de l’opposition, des observateurs de la scène politique et même du camp du pouvoir.



Des proches de Karim Wade disent préférer une révision du procès plutôt que d’une mesure d’amnistie. Pour certains observateurs, dans la volonté de décrispation de l’espace politique avec la réintégration de Khalifa Sall et Karim Wade dans le jeu politique pour les prochaines échéances électorales, se cachent plusieurs enjeux inavoués.



En tout état de cause, la loi d’amnistie envisagée par le Président de la République dans le but de rétablir les droits de vote de Karim Wade et Khalifa Ababacar Sall est perdue dans les dédales du palais depuis lors.



Le projet de loi qui devrait aboutir à une reconfiguration du champ politique au Sénégal, connait un retard à moins d’un an de la prochaine présidentielle fixée au dimanche 25 février 2024 alors que les déclarations de candidatures se multiplient du côté de l’opposition. Bien qu’il ne soit pas encore éligible, Khalifa Sall a engagé la conquête du pouvoir pour 2024.



Il a d’ailleurs déroulé une tournée « Mottali Yéené » au Sénégal et dans la diaspora en perspective de l’élection présidentielle. Quant à Karim Wade, il est toujours exilé au Qatar.

