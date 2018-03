Amsatou Sow Sidibé: « J’ai vraiment des doutes » Professeur de droit constitutionnel, la fondatrice de Car Leneen réclame la saisine de l’Assemblée nationale, pour des dispositions transitoires afin de rendre la constitution plus claire sur le nombre de mandats concernant Macky Sall. Car elle ne fait pas confiance au pouvoir qui refuse, selon elle, de lever cette équivoque.



Rédigé par leral.net le Mardi 13 Mars 2018 à 11:29 | | 0 commentaire(s)|

Le leader du mouvement Car Leneen n’est pas rassurée sur le nombre de mandats du Président Macky Sall. Et les dernières discussions sur le processus électoral, au lieu de rassurer Amsatou Sow, ont conforté ses doutes. Elle doute de la volonté du chef de l’Etat de ne pas briguer éventuellement un troisième mandat. « Il n’y a aucun consensus lors de ces discussions. Mais j’ai vu le rapport des discussions, nous disions que nous ne voulions pas de parrainage, mais le pouvoir parle d’autre chose. Il a dit qu’il y a eu trois points d’accord, mais il y a un qui m’inquiète : le mandat du président de la République qui est inclus dans le deuxième point », dit-elle.



Amsatou Sow Sidibé rappelle que le professeur de droit constitutionnel Babacar Guèye avait posé le problème. En tant que juriste, dit-elle, il a analysé les textes et quand il a vu que les choses ne sont pas aussi claires comme elles devraient l’être, il a demandé de revoir les textes.



« L’opposition voulait une disposition transitoire pour rendre les choses plus claires. Il a déjà fait un mandat de sept ans et il lui reste un autre de cinq ans, alors que les textes disent un mandat de cinq ans renouvelable une fois, donc deux fois. Là, j’ai vraiment des doutes », déclare le professeur de droit constitutionnel. Cette dernière, qui s’exprimait lors de l’émission "Sortie" sur Walf tv, réclame une loi pour éviter toute équivoque dans le futur.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook