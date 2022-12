Amy Ndiaye giflée par Massata Samb: l'Apr de Tivaouane condamne et exige une sanction à la hauteur de l'acte

Rédigé par leral.net le Jeudi 1 Décembre 2022 à 20:10

"Ce jeudi 1er décembre 2022, à l'occasion de l'examen du projet de budget du ministère de la justice, notre camarade l'honorable députée Amy Ndiaye a fait l'objet d'une agression barbare de la part de son collègue Massata Samb de Yewwi Askan Wi. Cet acte, d'une gravité inqualifiable porte la signature d'un élu de notre département.



C'est pourquoi, l'ensemble des responsables de l'Alliance Pour la République de Tivaouane condamnent fermement cette forfaiture et exigent une sanction à la hauteur de l'acte.



Les responsables demandent aux députés de tous les bords politiques à cultiver une image positive de notre représentation nationale ternie par le comportement dégradant de certains de ses membres.



L'APR du département de Tivaouane invite à la cessation des injures, des invectives, des bagarres et autres querelles aux antipodes de nos valeurs dans ce haut lieu de débats d'idées.



Fait à Tivaouane, le 1er décembre 2022



La Coordination départementale APR"

Ndèye Fatou Kébé