Amy Sarr Fall: « Anne Hidalgo inspire les femmes à se surpasser... » Rédigé par leral.net le Mardi 7 Décembre 2021 à 21:37 | | 0 commentaire(s)| Amy Sarr Fall se rappelle de son audience avec Anne Hidalgo à la mairie de Paris. Ladite rencontre qui la profondément marquée lui a permis de réaliser davantage que peu importe les nationalités, les religions, les pionnières ont en commun leur résilience et pugnacité.

Devenant la première femme maire de Paris, Anne Hidalgo a brisé un plafond de verre et, a montré à plusieurs jeunes filles que c'était possible d’aller au bout de leurs rêves.



Amy Sarr Fall considère cette décision d’Anne Hidalgo de se présenter aux élections présidentielles est courageuse et peu importe l'issue. Elle aura encore une fois rappelé aux femmes que le combat pour la valorisation du leadership féminin continue. Puisse son parcours inspire d’autres femmes à se surpasser et, à vaincre tous les préjugés qui font qu’on leur refuse encore des places méritées aux tables de décision.



« Nous espérons de tout cœur que madame le Maire, qui accueillera les prochains jeux Olympiques, sera avec nous à Dakar pour la 2e édition du Forum Mondial sur l'Avenir de l'Education », espère-t-elle.







