Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici An 1 du début de la rénovation de la Grande Mosquée de Daroul Mouhty : la visite surprise du Khalife Serigne Bassirou Anta Niang Mbacké Rédigé par leral.net le Samedi 14 Janvier 2023 à 19:33 | | 0 commentaire(s)| Un an jour pour jour depuis le lancement officiel des travaux de rénovation de la Grande Mosquée de Darou Mouhty, les équipes d’Africa Bloom Corporate s’affairent pour donner corps à ce projet cher au khalife Serigne Bassirou Anta Niang Mbacke (Dieu lui prête longue vie). Le patriarche de Darou a d’ailleurs effectué une visite surprise de chantier sur le site ce 13 janvier 2023 après la prière du vendredi. Une occasion pour lui de se féliciter de l’avancement des travaux, de formuler des prières et d’encourager les équipes à pied d’œuvre.

Rappelons que depuis le lancement du projet, le 14 janvier 2022, les travaux se sont poursuivis sans répit. L’esplanade de la Grande mosquée vit depuis des mois au rythme d’un balai incessant d’ouvriers, de techniciens, d’ingénieurs dont l’unique leitmotiv est l’achèvement des travaux conformément au rigoureux cahier des charges qui a été défini. L’état des lieux est d’ailleurs plus qu’encourageant, Africa Bloom ayant déjà réalisé les opérations suivantes :



- Sondage géotechnique sur la structure existante (résultats concluants par endroits et correction apportée sur d’autres) ;



- Dépose des seconds œuvres à 100 % ;





- Dépose et correction des étanchéités terrasse ;



- Dépose et correction d'enduit sur coupoles ;





- Nouvelle conception des 4 façades de la Mosquée ;



- Nouvelle conception des menuiseries (portes et fenêtres) en cours ;





- Nouvelle conception ingénierie des lots techniques (électricité, plomberie, évacuation d'eaux pluviales, réseau d’assainissement) ;



- Début des travaux du second œuvre en revêtement (pose de carrelage, staff plâtre intérieur décoratif, fausse pierre de décoration extérieure du corridor, pose de marbre sur l’espace esplanade, pose de pavé auto-bloquant après la clôture de la Mosquée et les voiries riveraines) ;





- Revêtement sur les coupoles et minarets (en matière inoxydable ou peinture extérieure, y compris la gestion de la luminosité décorative) ;



- Démarche vers fournisseurs pour l’approvisionnement des équipements de la Mosquée (sonorisation, tapis, luminaires, etc.).



Cet état des lieux, qui témoigne de la densité du projet et de la détermination des équipes, est aussi l’occasion de réinviter tous les condisciples, autorités, chefs religieux et, par-delà, tous les musulmans, à renforcer leurs contributions et « jaayanté » pour que le bouclage de ce projet majeur puisse intervenir dans un futur proche.



Nous avons la conviction que tout franc dépensé dans ce chantier d’Allah est aussi l’une des meilleures XIDMA au service de Borom Darou, le frère et bras droit de Serigne Touba.



Puissions-nous faire partie de ceux qui auront le privilège de donner corps à ce projet d’envergure qui est un des chemins les mieux indiqués pour obtenir l’agrément de Borom Darou qui a consacré toute son existence à faire battre le cœur de l’Islam, conformément aux enseignements de son grand-frère et maitre Cheikhoul Khadim.



Cellule communication de la grande mosquée de Darou Mouhty.

N.B

Toutes les contributions peuvent être envoyées par virement bancaire sur le compte CBAO :SN0121725603620204570192, Wave ou Orange Money au 775920101

























Accueil Envoyer à un ami Partager