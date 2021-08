Anacim: « Des pluies intermittentes sur les régions Ouest du pays » Même si on va vers une baisse d’intensité des fortes averses de ces derniers jours, les vannes resteront ouvertes, au moins durant la journée d’aujourd’hui. L’Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie (Anacim) a indiqué hier que du vendredi 20 août au samedi 21 août 2021, des pluies intermittentes se maintiendront sur les régions Ouest du pays au courant de la journée. "L’As"

Rédigé par leral.net le Samedi 21 Août 2021

Sur le reste du territoire, annonce-t-elle, le ciel sera passagèrement nuageux devenant nuageux par endroits, avec des risques de pluies faibles. L’Anacim ajoute que la chaleur sera moins ressentie sur la majeure partie du territoire à l’exception des régions Nord et Est où les températures maximales n’excéderont pas les 34°C.



Quant aux conditions météorologiques en mer, elles seront stables sur les côtes sénégalaises, durant la période de validité.



