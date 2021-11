Anacim: Un temps nuageux et des risques de pluies fines ce vendredi L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM), annonce un ‘’temps nuageux’’ dans le territoire sénégalais et des “risques de pluies fines” dans le nord-ouest, le centre-ouest et le sud, durant ce vendredi.

Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Novembre 2021 à 06:44 | | 0 commentaire(s)|

Dans un bulletin, l’ANACIM annonce “ une baisse des températures maximales sur la majeure partie du pays ”, dans “ les régions proches du littoral ” notamment, indique l'Agence de presse sénégalaise (Aps).



“ Les températures maximales n’excéderont pas 37°C, dans les régions nord ”, indique le bulletin contenant des prévisions d’une durée de vingt-quatre heures.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos