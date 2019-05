Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Ancien «candidat» à la Présidentielle : Abdou Wahab Ben Geloune descend dans les caniveaux et se met à s’entre-insulter avec un internaute Rédigé par leral.net le Mardi 7 Mai 2019 à 10:13 | | 0 commentaire(s)| Les Sénégalais connectés et notamment ceux qui ont la malchance de suivre sur le réseau social Twitter l’ancien candidat à la candidature à la présidentielle du 24 février 2019 Abdou Wahab Ben Geloune, ont sans doute eu la surprise de leur vie quand ils ont vu le comportement très irresponsable de celui-ci, durant la journée hier. S’adonnant à un échange d’injures on ne peut plus vulgaires avec des internautes, celui qui aspirait à diriger le Sénégal et les Sénégalais est descendu jusqu’au fond des caniveaux, choquant du coup toute la twittosphère sénégalaise.



C’est à se demander si les Sénégalais n’ont pas bien fait en « recalant » l’ancien candidat à la candidature à la présidentielle du 24 février 2019, Abdou Wahab Ben Geloune, en ne lui fournissant pas les signatures nécessaires pour passer le filtre parrainage.



Une chose, si une élection présidentielle est la rencontre entre un homme et son peuple, Abdou Wahab Ben Geloune est loin, très loin d’avoir la personnalité pour se candidater. Et peut-être il faut songer à corser les filtres pour accéder à la candidature d’une élection au Sénégal. Parce que si n’importe qui peut être candidat, on risque de se retrouver avec une sélection qui, au-delà de défaut de niveau, présentera les carences de personnalité, intrant important pour diriger un pays et être devant ses compatriotes.



Mais qu’est-ce qu’il a fait ? La vraie question serait sans doute, qu’est-ce que monsieur Abdou Wahab Ben Geloune n’a pas fait hier sur internet, notamment sur le réseau social Twitter ? C’est vrai qu’il a répondu à une attaque, mais descendre si bas pour un homme qui aspire à être devant ses compatriotes, posture ne pouvait pas être irresponsable. En effet, tout est parti d’une publication du nommé Ibrahima Sarr. Ce dernier qui, semble-t-il, a une dent pour on ne sait quelle raison contre le jeune politicien, a fait un post en langue wolof pour s’attaquer à lui.



« Grand bou gnaak fayda comme Abdou Wahab Ben Geloune meussou mako guiss ! Président leu beuguonne dome si mim rew deh ? Mon vieux », a tweeté l’internaute pour s’indigner d’un comportement du sieur Ben Geloun. Comportement qu’il ne cite cependant pas dans son post.



Sans attendre et sans retenue aucune, Abdou Wahab Ben Geloune retweete le post pour y apporter sa réponse. Et alors qu’on s’attendait à ce qu’il prenne de la hauteur face cette attaque de rien du tout, Abdou Wahab Ben Geloune, décidément plus petit que le sieur Sarr, répond : « sa baye momeu gueuneu gnak fayda m’ram ». Plus loin, il ajoute : « Boy yi dagnouy diekhal kholou nit yi. On dirait que wakh bou ameu yar ak téguine day djay auchan, merde à la fin. »











Sidy Djimby NDAO jootay.com



