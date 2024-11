Ancien élève de la promotion 92 du PMS et enseignant de formation: Amar Kané nommé Coordonnateur de FDS TV

« Nous avons l'honneur d'annoncer la nomination de M. Amar KANE en tant que Coordonnateur de FDS TV, à compter de la date de publication de ce communiqué.



Dans ses nouvelles fonctions, M. KANE aura pour mission de coordonner l'ensemble des activités de la chaîne et de veiller à son bon fonctionnement.



Ancien élève de la promotion 92 du PMS et enseignant de formation, M. Amar KANE possède une solide expérience dans le domaine des médias pour avoir été le premier rédacteur en chef de Senenews. Son parcours professionnel et ses compétences en gestion et communication constituent un atout précieux pour FDS TV.



La direction de FDS TV lui souhaite une pleine réussite dans ses nouvelles responsabilités et lui adresse ses vœux de succès. »



La Direction de FDS TV