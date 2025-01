Ancien ministre de l'Éducation nationale, Cheikh Oumar Anne le traduit en Justice : Oumar Sow s’en réjouit et promet de lui régler son compte Cheikh Oumar Anne a décidé de porter plainte contre Oumar Sow, responsable politique à Yeumbeul pour « injures et propos diffamatoires » à son encontre. Dans la même veine, le maire de Ndioum a déjà saisi ses avocats pour déclencher l'action judiciaire.



Tribune qui rapporte l’info renseigne que , c’est lors d’une émission que Oumar Sow a tenue sur Sénégal 7 au cours de laquelle Oumar Sow, « mécontent » des investitures faites par la « Nouvelle responsabilité », a traité l'ancien ministre de l'Éducation nationale de tous les noms d'oiseaux, l'accusant de l'avoir écarté des listes.



« Avant les élections législatives, quand j’ai quitté le parti de l’Alliance pour la République (Apr) pour rejoindre la « Nouvelle responsabilité » d’Amadou Bâ, j’ai trouvé le pire, des gens mauvais. La première réunion de la « Nouvelle responsabilité » a été tenue chez moi. C’est par la suite que j’ai transféré le lieu chez Cheikh Oumar Anne.



Comme Amadou Bâ a regardé faire, il m’a fait savoir qu’il n’est pas mêlé dans la confection des listes. C’est Cheikh Oumar Anne qui détient l’argent et qu’il distribue de gauche à droite. Il n’a jamais cru en Amadou Bâ. Il a trahi. Si Amadou Bâ a l’ambition de vouloir conquérir les cœurs des sénégalais, il doit revoir avec ces gens qui l’entourent. C’est eux qui m’ont combattu. J’ai subi l’injustice », avait-t-il laissé entendre.



Joint au téléphone, Oumar Sow réplique : « Il est libre de porter plainte et je serais très ravi de répondre pour enfin régler son compte. J’attends sa plainte avec un immense plaisir. Ce sera l’occasion de dire aux sénégalais devant un tribunal, qui est Cheikh Omar et le mal qu’il représente pour la société », a-t-il dit.



