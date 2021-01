Ancienne ministre de Me Wade accusée d’outrage au chef de l’Etat: Aminata Lô Dieng sera déférée lundi Aminata Lô Dieng, arrêtée pour outrage au chef de l’Etat, sera déférée lundi. L’ancienne ministre de Me Wade a été arrêtée, une nouvelle fois, hier, par la gendarmerie de Ouakam.

Rédigé par leral.net le Samedi 30 Janvier 2021 à 09:49 | | 0 commentaire(s)|

Détenue avant-hier pour avoir violé le couvre-feu, Aminata Lô Dieng a été interpellée par les gendarmes. Selon son collaborateur, Ibrahima Sy, « hier, elle est repartie voir un de ses chauffeurs qui avait été interpellé. Mais elle a, à nouveau, été arrêtée. En tout cas; ils disent qu’elle a été arrêtée pour outrage au chef de l’Etat », nous dit SeneCafeActu.



Aminata Lô Dieng, en garde-à-vue à la gendarmerie, en compagnie de son frère, sera déférée devant le procureur lundi. Mme Lô Dieng était ministre du Tourisme dans le gouvernement de Wade.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos