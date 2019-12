Ancrage à Benno Bokk Yakaar : Moustapha Niasse promet à Macky Sall un long compagnonnage

Le président de l’Assemblée nationale Moustapha Niass, leader de l'Alliance des forces de progrès (Afp) fidélise dans son compagnonnage avec l'Alliance pour la République (Apr) ce weekend, à l’occasion du un forum sur l'économie du pétrole et du gaz.



D’après Le Soleil, Moustapha Niasse a rassuré Macky Sall quant à l'ancrage de l'Afp dans la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby). "Nous sommes ensemble et nous le resterons. Notre coalition se renforce davantage sous l'impulsion du leader de BBY, Macky Sall. Il n'a jamais été contesté. Nous devons le soutenir dans la réalisation de ses objectifs de développement ", a-t-il déclaré.



