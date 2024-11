And Dolel Ligueye Kat Yi : « Il est primordial d'avoir des artisans à l'Assemblée nationale ! » Pour sa quinzième journée de campagne And Dolel Ligueye Kat Yi s'est rendu à Gossas. Inssa Dièye a effectué une série de visites chez ses collègues artisans et commerçants du marché de ladite ville. Un moment saisie par la Coalition And Dolel Ligueye Kat Yi pour soutenir : « Il est primordial d'avoir des artisans à l'Assemblée nationale ! »

Vendredi 15 Novembre 2024

Selon le quotidien En relief, dans sa déclaration à Colobane en compagnie de Modou Fall Senghor, tête de liste départementale, Inssa Dièye réitère sa volonté de se mettre au service de l'artisanat. Il s'engage à assurer un contrôle rigoureux du budget dédié à l'artisanat et de veiller à ce que les ayants droits puissent en profiter. Pour cela Il estime qu'il est primordial d'avoir des artisans à l'assemblée nationale.



Des propos qu'il a réitérés devant les artisans de Mbar, tout rappelant qu'il est temps prendre le taureau par les cornes et qu'ensemble le rêve est permis.



Sous la conduite de Babacar Ndiaye, nous dit-on, une grande caravane a été organisée à Kaffrine en compagnie des militants et sympathisants qui ont prouvé à Inssa Dièye qu'il peut compter sur le Ndoucoumane pour briguer des sièges à l'Assemblée nationale



