And Gor Jotna: La coordination de Kaolack se démarque de Boubacar Camara

Rédigé par leral.net le Samedi 5 Octobre 2024 à 12:01

Le coordonnateur du parti And Gor Jotna dirigé par Maître Moussa Diop se démarque du mandataire Boubacar Camara. Dans un communiqué parcouru par Bés Bi, Mouhamadou Lamine Seck et ses camarades expriment tout leur soutien à leur leader qui a vu son mandataire fuir avec son dossier de candidature pour les Législatives. Ils rappellent que «la position ou décision personnelle du mandataire Boubacar Camara n’engage que lui mais aucunement le département». Il faut rappeler que Me Moussa Diop a porté plainte contre Boubacar Camara.

