And Sam Jikko yi et Frapp au front pour la libération de Cheikh Oumar Diagne : Une marche pacifique annoncée pour le 16 avril Une marche pacifique va se tenir le 16 avril 2022. And Sam Jikko yi et Frapp France Dégage unissent leurs forces pour revendiquer la libération de Cheikh Oumar Diagne. Ancien membre du mouvement And Sam Jikko Yi, il est placé sous mandat de dépôt le 7 avril dernier.

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Avril 2022 à 17:41 | | 0 commentaire(s)|

And Sam Jikko yi et Frapp France Dégage appellent à la mobilisation à la place de la Nation à 11 heures. Ils considèrent l’incarcération de Cheikh Oumar Diagne comme une entreprise d’intimidation, de musèlement de la société civile.



«Si nous n’obtenons pas gain de cause (la libération de Cheikh Oumar Diagne), la prochaine étape ne sera pas pacifique» a fait savoir Guy Marius Sagna.



Cheikh Oumar Diagne devait apporter la preuve de ses allégations sur la Pga. Il avait fait part d’un lobby de parlementaires sénégalais à l’actif des personnes Lgbt. Djibril War fait partie des députés de la majorité cités comme lobbyiste pour les personnes Lgbt.



Partie civile dans cette affaire, il avait saisi le ministère public pour diffamation et injures publiques.

Le Quotidien



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook