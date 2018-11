‘’And gueusseum’’ défie Abdoulaye Diouf Sarr et lance son 16e plan d’action

C’est le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr qui va s’arracher les cheveux. Les syndicats du secteur de la santé réunis autour de la plateforme de lutte ‘’And gueusseum’’ ont déclenché hier un nouveau plan d’action, le 16e depuis leur mouvement d’humeur.



Ainsi, une grève de 72h sera observée par les blouses blanches, avec en plus une rétention des informations sanitaires, un boycott des séminaires de formation et du programme élargi de vaccination (PEV), ainsi que l’abandon du service minimum.



C’est dire que mballo dia Thiam et Cie n’ont cure des menaces de leur ministre de tutelle. Ce dernier, après le lancement du 15e plan d’action, avait fait comprendre que désormais le gouvernement allait prendre des mesures, en sanctionnant les grévistes d’une coupure de salaire, à partir du 16e plan d’action.













Les Echos

