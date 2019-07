Andry Rajoelina: 'Madagascar va gagner la CAN 2019' Le président Andry Rajoelina a déclaré qu'"il y a une fierté nationale" à Madagascar après la victoire des Baréas.

Pour leur première participation à une Coupe d'Afrique des Nations, ils se sont qualifiés pour les quarts de finale de la compétition.



Lundi 8 Juillet 2019

Madagascar a battu la République démocratique du Congo 4:2 aux tirs au but après un nul 2:2.



Le président, qui a affrété un avion pour amener des supporters à la compétition en Egypte,

a déclaré à la BBC: "nous avons été en mesure de prouver que nous sommes une équipe gagnante".



"Maintenant que nous avons atteint les quarts de finale, nous allons aller jusqu'au bout, gagner la compétition et impressionner nos adversaires".



Dans l'autre match de dimanche, les buts de Youcef Belaili, Riyad Mahrez et Adam Ounas ont permis à l'Algérie de battre la Guinée 3:0, au Caire.



L'Algérie affrontera le Mali ou la Côte d'Ivoire en quarts de finale jeudi.













BBC

