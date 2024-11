«Andu Nawle» : Sa stratégie innovante pour renforcer les ressources financières des collectivités territoriales

«Les fonds de dotation et les concours octroyés par l’État central sont insuffisants pour répondre aux besoins primaires des populations, notamment en matière de santé, d'éducation, d’électricité et d’eau potable», déclare-t-il.



Maguette Sène dresse un tableau alarmant des conditions de vie dans certaines communes, citant des localités comme Gawane, Lambaye, Keur Samba Kane, Taiba Tiékène dans le Baol, ou encore Tankong et Paroumba en Casamance. Dans ces zones, un seul poste de santé dessert parfois plusieurs dizaines de villages. Le secteur de l’hydraulique est également déficient, avec un forage pour trente villages, et l’éducation souffre d’un manque criant de salles de classe.



Face à ce constat, «Andu Nawle» propose une stratégie visant à réformer en profondeur le modèle de financement des infrastructures publiques. Le mouvement préconise de soustraire des budgets des ministères de la Santé, de l’Éducation, de l’Hydraulique et de l’Électricité les fonds destinés aux infrastructures et de les allouer directement aux communes. Ces dernières seraient alors chargées de construire les infrastructures nécessaires sous la supervision de l’État, qui mettrait en place des mécanismes de contrôle citoyen et de reddition des comptes.



Pour illustrer cette approche, Maguette Sène suggère qu’un budget annuel de 300 millions de F CFA soit alloué aux 557 communes, représentant un total de 167 milliards de F CFA sur le budget national de 6 000 milliards. Ces fonds permettraient aux communes rurales de construire des infrastructures essentielles, telles que des postes de santé, des salles de classe, des forages pour l’eau potable et des équipements pour l’électrification de villages.



Convaincu de l’impact de ces investissements massifs, M. Sène s’engage, au nom de «Andu Nawle», à défendre une répartition équitable des ressources financières au profit des territoires à l’Assemblée nationale. Il plaide également pour des mécanismes de financement endogènes qui valorisent les technologies locales et renforcent l’inclusion financière.



«Nous porterons haut la voix des acteurs territoriaux au sein de l’Assemblée nationale. Notre objectif est de garantir que chaque territoire ait les moyens de son développement pour un Sénégal plus juste, inclusif et prospère», conclut-il.



Avec L’Info