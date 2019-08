Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Angelina Jolie complètement dévastée d'être séparée de son fils Maddox Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Août 2019 à 10:52 | | 0 commentaire(s)| C'est en Corée du Sud que Maddox, le fils d'Angelina Jolie et Brad Pitt, a décidé de partir faire ses études supérieures. Une décision très difficile pour l'actrice.

Comme pour de nombreuses mamans, voir un de ses enfants quitté le nid familial est une épreuve pour Angelina Jolie. Le 21 août 2019, l'actrice américaine avait accompagné son fils Maddox, âgé de 18 ans, en Corée du Sud pour sa rentrée universitaire. En effet, lui qui a voulu s'orienter vers la chimie, a décidé de rejoindre l'Université de Yonsei. Certes, elle est prestigieuse, mais elle est située très loin de Los Angeles où habite le reste de la famille. C'est pourquoi, son départ a laissé un grand vide dans la maison. Angelina Jolie et ses cinq autres enfants ne parviennent pas à se faire à l'idée qu'ils ne verront plus tous les jours Maddox.





Comme le rapporte Pure People, lors d'une conférence Disney pour son prochain film, Maléfique : Le Pouvoir du Mal, qui sortira dans les salles de cinéma le 16 octobre prochain, Angelina Jolie a évoqué ce passage douloureux de sa vie. "Ce qui était très beau, c'était la façon dont tout le monde s'est dit au revoir. Quand il était l'heure de l'emmener à l'aéroport, certains ont sauté dans la voiture pour l'emmener, tout le monde était très... Quand vous savez que vos enfants s'aiment les uns les autres et que vous voyez la façon avec laquelle ils se donnent des mots, s'enlacent, se soutiennent, alors vous vous dites qu'ils iront bien et qu'ils pourront toujours compter les uns sur les autres", a-t-elle confié, la voix tremblante.

Le geste attentionné de Maddox



Très attentionné, Maddox savait que cette séparation allait être une épreuve pour sa maman de 44 ans. Alors qu'Angelina Jolie a pleuré à l'aéroport, elle a raconté que son fils avait été très délicat. "Je me suis retournée six fois à l'aéroport... Et il est gentiment resté à faire des signes de la main, en sachant que j'allais continuer de me retourner (...). C'est agréable de voir qu'il sait à quel point il est aimé", s'est-elle souvenue. Mais aujourd'hui, seulement quelques jours après lui avoir dit au revoir, elle avoue qu'il lui manque énormément. "Je vais retourner là-bas. Ce n'est pas comme si je n'avais pas pris mes billets d'avion", annonce-t-elle en rigolant.











Accueil Envoyer à un ami Partager