Angelina Jolie et Brad Pitt se mettent ensemble pour un nouveau projet Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Janvier 2020 à 09:29 | | 0 commentaire(s)| Angelina Jolie et Brad Pitt ont décidé de se remettre ensemble non pas pour reprendre leur vie de couple, mais plutôt collaborer sur un projet professionnel.



Après une séparation particulièrement compliquée avec une procédure de divorce qui a pris plus de trois ans, les deux acteurs ont officiellement divorcé en avril 2019. Un an après leur séparation, ils semblent avoir retrouvé un terrain d’entente. Ils possèdent tous deux le domaine viticole de Miraval, dans le sud de la France. Un domaine où il est produit du vin rosé.



C’est Wine Spectator qui a révélé l’information avant qu’elle ne soit confirmée par Rodoplhe Peters le dirigeant de la maison champenoise. Interrogé par l’AFP, il a expliqué quelques détails au sujet de la collaboration : “Cela sera la seule maison en Champagne à produire uniquement du rosé. Les volumes seront très raisonnables. Environ 10 000 bouteilles pour commencer et nous ne prévoyons pas de produire plus de 25 000 bouteilles à terme. L’ambition est vraiment d’élaborer un champagne rosé de référence.“



Il faut dire qu’Angelina Jolie et Brad Pitt ont décidé de se retrouver sur cette collaboration pour le bien de leurs enfants. D’autant plus que le projet existe depuis trois ans.



D’après Guillaume Jourdan le chargé de la communication du domaine varois Mirava : “Nous travaillons sur ce projet depuis trois, quatre ans. Si la société est bien créée, il nous reste encore de nombreux détails à travailler comme le packaging ou la date de sortie. C’est un projet familial entre Angelina Jolie, Brad Pitt et leurs enfants avec les familles de vignerons Perrin et Peters, ces deux dernières se connaissant depuis longtemps.”



