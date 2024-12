Angélique Angarni-Filopon (Miss France 2025) dévoile l’air de rien sa préférence sexuelle

Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2025, s'est confiée dans le magazine Télé Star à paraître le 23 décembre 2024. Elle est également sur des goûts personnels et une précision sur ses préférences sexuelles.



À 34 ans, Miss Martinique, hôtesse de l'air, est devenue Miss France grâce à la suppression de la limite d'âge. Elle est la première Miss Martinique et candidate de plus de 30 ans à devenir Miss France. "C'est plus qu'une fierté, c'est un honneur, un privilège incroyable. Je suis très reconnaissante. Deux jours après, je n'ai toujours pas réalisé." confie-t-elle.



Miss France 2025 revient sur ses préférences et fait des confidences



Dans l'interview avec Télé Star, Miss France 2025 est revenue sur sa Miss préférée. "Je les admire toutes, mais celle qui m'a marqué, c'est Sonia Rolland, Miss France 2000, parce qu'elle a dignement représenté le métissage et toute la culture qui en découle." avoue-t-elle avant de parler de ses préférences musicales.



"J'aime chanter. J'adore Tayc, je l'écoute beaucoup. J'aime aussi énormément Jenifer, je la suivais à l'époque où elle était à la Star Academy." confie Angélique Angarni-Filopon. Elle a également subtilement évoqué ses préférences sexuelles. "Pas d'amoureuse, non. Pour l'amoureux, vous ne le saurez pas..." Mystérieuse Miss France 2025 sur sa situation amoureuse.





En devenant Miss France 2025, Angélique Angarni-Filopon a eu une pensée pour ses proches. "J'ai pensé à ma famille qui était présente, leurs pieds ne touchaient plus terre ! À mes grands-parents aussi, qui ne sont plus là mais qui ont beaucoup œuvré pour que je réussisse. Ils m'avaient soutenue lors de ma première candidature en 2011 où j'avais été élue première dauphine de Miss Martinique."



Et l'aventure de Miss France 2025 a été une belle expérience pour l'hôtesse de l'air. "J'étais préparée mentalement au rythme. J'ai connu assez peu de moments de stress. Même pour le questionnaire de culture générale, tout s'est bien passé. J'ai appris que j'avais eu 11,5 sur 20, ce n'est pas si mal." évoque-t-elle en disant qu'elle est restée elle-même tout le long de l'aventure. "Ne pas abandonner. Tous les matins, je me disais que je pouvais y arriver."