Angleterre-Football : Pape Matar Sarr inscrit son premier but en Premier League L’international sénégalais de Tottenham, Pape Matar Sarr, a inscrit son premier but en Premier League (élite anglaise) lors du match victorieux de son club contre Manchester United, 2-0.

Rédigé par leral.net le Lundi 21 Août 2023 à 11:20 | | 0 commentaire(s)|

Le milieu de terrain de 20 ans a ouvert son compteur but sur une demi-volée du gauche. L’ancien joueur de Metz (2020-2022) a marqué sur un centre à ras de terre dans la surface du Suédois Dejan Kulusevsk. Le ballon a été dévié par l’Argentine Lisandro Martinez.



Pape Matar Sarr, auteur d’une belle performance, est sorti à la 76e mn, remplacé par le Danois Pierre-Emile Höjbjerg.

Le champion d’Afrique 2021a, transféré à Tottenham en août 2021, était resté en prêt avec les Grenats. Arrivé dans le club anglais la saison dernière (2022-2023), il avait joué quatorze matchs, dont cinq titularisations, sans marquer le moindre but.



Les autres Sénégalais de la Premier League, Cheikhou Kouyaté et Moussa Niakhaté (Nottingham Forest), ont joué en fin de match, lors de la victoire (2-1) de leur équipe contre le promu, Sheffield United.



Titularisés, Idrissa Gana Gueye (Everton) et Nicolas Jackson (Chelsea) n’ont pu éviter la défaite de leurs équipes contre respectivement Aston Villa (0-4) et West Ham (1-3).

Gueye est sorti à la mi-temps et a été remplacé par le jeune Anglais Lewis Dobbin. Jackson a joué l’intégralité du match.



En Ligue 1 française, Cheikh Sabaly a égalisé à la 65e mn pour le FC Metz contre l’Olympique de Marseille d’Ismaila Sarr et Iliman Ndiaye. Dans le même match, le Messin Ababacar Moustapha Lô a écopé d’un carton rouge à la 58e mn. Son coéquipier Lamine Camara est rentré à la 62e mn.



Ismaila Sarr a joué toute la partie, alors qu’Illiman Ndiaye est sorti à la 75e mn.

En Italie, à Salernitana (Seria A), Boulaye Dia a joué 25 mn contre l’AS Rome (2-2), dimanche. De retour d’une blessure, il n’avait joué que quinze minutes, lors de la victoire contre Ternana (1-0).



En Saudi Pro League (élite saoudienne), l’équipe de Sadio Mané, Al-Nassr, a essuyé un second revers (0-2), contre Al-Taawon, lors de la deuxième journée, vendredi. Al-Hila de Kalidou Koulibaly et d’Édouard Mendy a concédé le nul, 1-1, face à Al-Feiha, samedi.

Aps



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook