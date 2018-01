Angleterre: Un chirurgien grave ses initiales sur le foie des patients

Un tribunal de Birmingham (Angleterre) a condamné Simon Bramhall, 53 ans, à une peine d'un an de travaux d'intérêt général et 10.000 livres (11.230 euros) d'amende.



"Les deux opérations étaient longues et difficiles. J'admets que (…) vous étiez fatigué et stressé et que cela a pu affecter votre jugement. Votre conduite vient d'une arrogance professionnelle", a déclaré le juge Paul Farrer.



En rendant le verdict du tribunal, il a dénoncé le "comportement criminel" du chirurgien.



Simon Bramhall avait plaidé coupable de deux chefs d'inculpation de coups et blessures, pour avoir inscrit ses initiales "SB" sur le foie de deux patients sous anesthésie.



Selon le juge, le médecin a agi ainsi sans le consentement des patients opérés à l'hôpital Queen Elizabeth de Birmingham en 2013.

Les initiales avaient été découvertes lors d'une opération de suivi de l'une des victimes, selon les médias britanniques.

Le chirurgien a démissionné de l'hôpital Queen Elizabeth après la découverte des faits.











bbc.com