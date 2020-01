Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Angleterre: Un footballeur décède après avoir été "agressé" quelques heures avant le match Rédigé par leral.net le Lundi 27 Janvier 2020 à 09:44 | | 0 commentaire(s)| L’ancienne star du football d’Huddersfield, Jordan Sinnott, est décédée après avoir été agressée dans le Nottinghamshire en Angleterre, aux premières heures du samedi 25 janvier.





Le milieu de terrain anglais a subi une fracture du crâne lors de l’attaque de Retford, Notts.



La police a déclaré que l’homme de 25 ans, prêté à Matlock Town par Alfreton Town, avait été retrouvé inconscient vers 2 heures du matin samedi matin à Retford, dans le Nottinghamshire.

Sinnott a reçu des soins sur les lieux et a été transporté d’urgence à l’hôpital où il a été soigné pour ses blessures potentiellement mortelles. Il est décédé plus tard.



La police a été appelée au pub Dominie Cross à Retford suite à un rapport selon lequel jusqu’à huit personnes avaient été impliquées dans une perturbation du parking juste après 23h25 vendredi.

Un homme de 27 ans a été arrêté et est toujours en garde à vue. Les détectives poursuivent leurs enquêtes sur les deux incidents.



Son club lui rend hommage sur les réseaux sociaux : « Nous sommes désolés d’annoncer que Jordan Sinnott est décédé juste avant 19 heures ce soir. Sa famille et ses amis étaient avec lui à son chevet et nous leur adressons nos sincères condoléances à cette période très triste. Nous avons appris de la police qu’à la suite d’une agression grave dans le centre-ville de Retford hier soir, Jordan a été retrouvé inconscient avec une fracture présumée du crâne. Il a été transporté à l’hôpital où il a été soigné pour les blessures et mis sur une machine de survie. La nouvelle que son état était très grave et qu’il était sur une machine de survie a été reçue lorsque les joueurs sont arrivés pour le match à Mickleover et après discussion avec les joueurs, la ligue et Mickleover, il a été convenu que le match devrait être reporté à une date ultérieure. Jordan était un footballeur modèle et un talent exceptionnel pendant son séjour à l’Impact Arena et avait une affinité étroite avec le manager, l’assistant et les joueurs avec lesquels il a pris le terrain ».

Jordan Sinnott a joué pour plusieurs clubs différents

L’inspecteur-détective Justine Wilson a déclaré que “l’incident s’est produit à un moment très chargé et nous pensons qu’il existe encore un certain nombre de témoins qui ne se sont pas encore manifestés et qui pourraient détenir des informations vitales sur la façon dont le jeune homme a perdu la vie si tragiquement”.



M. Sinnott était le fils du manager de football et ancien joueur Lee Sinnott.



