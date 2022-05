Angola: Le Président Macky Sall reçu au Palais de Cidade Alta

Le président de la République du Sénégal, Macky Sall, a été reçu mercredi matin au Palais présidentiel de Cidade Alta, à Luanda, pour discuter avec son homologue angolais, João Lourenço, de l’état de la coopération entre les deux pays.



Selon le programme parvenu à l’ANGOP, João Lourenço et Macky Sall conduiront les délégations des deux pays aux conversions officielles.



Il est également prévu la signature des accords pour la promotion et la protection réciproque des investissements, ainsi que dans les domaines du pétrole et de l’énergie.



Peu de temps avant de rencontrer son homologue angolais, le président en exercice de l’Union africaine, a rendu hommage au premier Président angolais, António Agostinho Neto, décédé le 10 septembre 1979, en déposant une gerbe de fleurs dans son sarcophage.



Le même jour, Macky Sall va intervenir à une session extraordinaire de l’Assemblée nationale.



Le Chef de l’Etat sénégalais est arrivé mardi à Luanda pour une visite d’Etat de 72 heures dans le pays, à l’invitation de son homologue angolais, João Lourenço.



Le Sénégal, pays situé en Afrique de l’Ouest, borde l’océan Atlantique à l’ouest, la Mauritanie au nord et à l’est, le Mali à l’est, et la Guinée et la Guinée-Bissau au sud.

leSoleil.sn