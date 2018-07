Anna Delvey, l’incroyable arnaqueuse qui a dupé tout le gratin de New York

Arnaquant banques, restaurants, hôtels, Anna Sorokin, alias Anna Delvey, a réussi à vivre à crédit de la haute société new-yorkaise pendant un an et demi.



Sous ses airs d'ange se cache une reine du bluff. Anna Sorokin, alias Anna Delvey, est une arnaqueuse digne des plus grands films de Hollywood. A 27 ans, la jeune femme d'origine russe est parvenue à duper tout le gratin new-yorkais en se faisant passer pour une riche héritière allemande. Elle aurait ainsi réussi à soutirer pas moins de 275.000 dollars, soit 235.000 euros.



En 2016, Anna Delvey, débarque à New York. Elle a 25 ans, le portefeuille vide mais une folle envie de se faire un nom dans la haute société. Rapidement, grâce à son incroyable culot et à quelques bonnes relations, elle intègre tous les hauts-lieux de la Grosse Pomme.



Une riche héritière allemande



Pour certains, elle est la fille d'un diplomate, pour d'autres, celle d'un magnat du pétrole ou d'un antiquaire plein aux as. Sur son compte Instagram, qui rassemble plus de 50.000 abonnés, elle étale sa vie glamour, ses cocktails, ses voyages et pose avec ses amis, souvent des célébrités du monde de la mode.

Mais derrière cette jeune femme grande, aux cheveux longs et au visage rond se cache en réalité une fille d'immigrés russes en Allemagne, relate Paris Match. Son père est chauffeur routier, puis gérant d'une entreprise de transport qui fait faillite en 2013. Une enfance bien loin des paillettes.



Comment la jeune femme a t-elle réussi à berner tout le monde? "C'était tellement facile", confie-t-elle au New Yorker. Pendant des mois, la jeune femme fait parfaitement illusion, dilapidant son argent, se montrant dans les plus grands restaurants, fréquentant les plus grands coiffeurs... Pour beaucoup, Anna Delvey n'est ni plus ni moins qu'une jeune héritière dépensière.



La jeune femme a suivi un principe: les riches ne prêtent qu'aux riches. Avant tout, elle a donc emprunté des milliers de dollars à différentes banques, présentant de faux documents et des chèques en blanc. Une fois l'argent en poche, elle a refait sa garde-robe avec les vêtements des plus grands couturiers et a établi ses quartiers dans les hôtels de luxe. A partir de là, il n'était pas difficile de croire qu'elle avait 60 millions de dollars sur son compte en banque, comme elle le prétendait.



Une facture totale de 275.000 dollars



Au fil des mois, la jeune femme risque pourtant à plusieurs reprises de voir sa couverture tomber. Par exemple, lorsqu'elle se met en tête de louer un trois-pièces à 12.500 dollars par mois, dans une tour ultramoderne d'un quartier huppé de New-York. Seul problème: le propriétaire exige le paiement d'un an de loyer d'avance, soit 150.000 dollars, raconte Paris Match. Anna promet que son père va faire un virement. Evidemment, ce dernier n'est jamais arrivé.



De même, en juillet 2017, elle séjourne au Beekman Hotel, à Manhattan, avant de s'évanouir dans la nature sans payer la facture, qui s'élève à 11.500 dollars pour dix nuits.



Même ses amis n'y voient que du feu. Ainsi quand Anna propose à Rachel DeLaoche Williams, éditrice photo chez Vanity Fair un voyage à Marrakech, cette dernière s'empresse d'accepter. Mais sur place, les cartes de crédit d'Anna "ne fonctionnent plus". La photographe de Vanity Fair n'a pas d'autre choix que de prêter de l'argent à son amie. Le montant de la facture: 62.000 dollars.



Anna Delvey est finalement interpellée en octobre 2017 à la demande du procureur de Manhattan, saisi d'une multitude de plaintes pour escroquerie émanant d'hôtels, de restaurants, etc.



Une vie adaptée sur Netflix



Placée en détention, elle risque jusqu'à 15 ans d'emprisonnement. Shonda Times, réalisatrice de Grey's Anatomy et de Scandal, de son côté, imagine déjà comment adapter cette vie rocambolesque pour Netflix. Anna Delvey, elle, verrait bien Jennifer Lawrence ou Margot Robbie incarner son rôle.



