Anniversaire: Abdou Diouf a 83 ans ce 07 Septembre

07 Septembre 1935- 07 Septembre 2018 : Abdou Diouf, deuxième président du Sénégal fête ce vendredi 07 Septembre ses 83 ans.



Il a été gouverneur du Sine-Saloum, ministre et Premier ministre de Senghor avant de devenir président de la République après la démission de ce dernier. Élu en 1983 et réélu en 1988 et en 1993, il a perdu le pouvoir en 2000 devant Abdoulaye Wade.



Devenu par la suite, secrétaire général de l'Organisation internationale de la Francophonie, il a pris sa retraite en 2015, après 12 ans à la tête de l'entité, regroupant les pays, ayant en partage la langue française.



Dans sa bibliographie, intitulée « Abdou Diouf-Mémoires », le successeur de Léopold Sedar Senghor au pouvoir depuis le 01 er janvier 1981 explique sa venue au monde. « J’ai vu le jour le samedi 07 Septembre 1935, sous le signe de la Vierge, à Louga, au quartier Thiokhna… ».



Après son départ du pouvoir, l’homme reste très célébre. Rien que sa page Facebook, réalisée par des amis du président Abdou Diouf, enregistre 452 484 mention j'aime ça et autres 451 234 personnes suivent ce lien.