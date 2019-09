Anniversaire: Le cadeau spécial de Sadio Mané à Gana Guèye

Sadio Mané et Gana Guèye, c’est deux joueurs qui aiment à se chambrer en dehors des terrains. On se rappelle de la Coupe d’Afrique où le milieu du PSG avait «interdit» à Sadio de tirer les penalties après deux tentatives ratées. Cette fois-ci, c’est Sadio qui prend sa petite revanche. Il a profité de l’anniversaire d’Idrissa, fêté ce 26 septembre, pour révéler son surnom: «Kouss». Et comme le veut la tradition, il lui a offert un cadeau orignal (voir photo).