Anniversaire: Macky Sall fête ses 59 ans en mode Covid

“Je remercie du fond du cœur tous ceux et celles qui m’ont envoyé des milliers de messages de vœux et de prières en ce 11 décembre, jour de mon anniversaire. Merci !“, a twitté le chef de l’Etat.



Ce vendredi, le président de la République a reçu une panoplie de messages de vœux et de prières. Le secrétaire administratif du Front pour une Révolution Anti-impérialiste Populaire et Panafricaine (Frapp France dégage), Guy Marius Sagna est de ceux qui lui ont souhaité un “joyeux anniversaire“.



Macky Sall, homme d’État sénégalais, né le 11 décembre 1961, à Fatick, est président de la République du Sénégal depuis 2012.