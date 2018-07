Anniversaire du drame du stade Demba Diop : Mbour rend hommage aux victimes

Un an après le drame du stade Demba Diop, Mbour rend hommage aux victimes ce dimanche 15 juillet 2018.



Les populations mbouroises commémorent aujourd’hui le premier anniversaire du drame qui a coûté la vie à 8 personnes et causé des dizaines de blessés lors de la finale de la Ligue opposant l’Us Ouakam au stade de Mbour, le 15 juillet 2017.



Le président du club de Mbour, Saliou Samb et personnalités municipales prendront part aux commémorations officielles de ce dimanche. « C’est le premier anniversaire des attentats. Il nous paraissait donc essentiel d’organiser une série de manifestations », a-t-il fait savoir.



Pendant la journée de commémoration, une minute de silence suivie d’une marche silencieuse sera observée à la mémoire des victimes, des plaques et emblèmes mémoriels seront également posés.



A l’occasion, il y aura également un match de gala ce dimanche à Mbour.

Cette commémoration est, pour le Stade de Mbour et ses dirigeants, symbole d’un refus contre l’oubli et les violences au sein des stades.











