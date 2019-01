Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Anniversaire du fils de Youssou Ndour : Entre maturité et responsabilité, Birane Ndour fête l’âge d’or Rédigé par leral.net le Mardi 22 Janvier 2019 à 00:42 | | 0 commentaire(s)| A 38 ans révolus, le directeur général de GFM entame une nouvelle page de sa vie, enterrant du coup une année chargée et éprouvante du fait de l’actualité mais aussi et certainement à cause du rappel à Dieu de sa mère, feue Kathy Cissé, dont la cérémonie religieuse des 40 jours a été célébrée le 3 janvier dernier.



Cette année charnière dans la vie de ce jeune promoteur social campe aussi le début d’un challenge fort à la tête du plus grand groupe de presse du pays. En effet, propulsé à la manœuvre suite à la démission fracassante de quelques piliers de la boite dont Dj Boubs, Birane Ndour est entrain de remettre sur orbite le groupe avec un style de management qui rappelle qu’il s’est vu décerné le prix du jeune leader de l’Afrique gagnante, lors du 31e Gala du conseil international des managers africains (CIMA) en Juin 2016 à Paris.

Senegal7 avec Limametti (Djily Mbayang Mbaye)



