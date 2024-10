Annonce : Suivez en direct le lancement du référentiel “Sénégal 2050” sur Leral

Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Octobre 2024 à 20:45 | | 0 commentaire(s)|

Le lundi 14 octobre 2024, à partir de 9h, assistez en direct au lancement du référentiel “Sénégal 2050” : Agenda National de Transformation, au Centre International de Conférences Abdou Diouf (CICAD).



Sous la présidence de Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, Président de la République du Sénégal, cet événement crucial rassemblera les partenaires financiers, le secteur privé national et international, les institutions publiques, les syndicats, et les organisations non gouvernementales autour des choix stratégiques qui façonneront le futur du Sénégal jusqu’en 2050.