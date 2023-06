Annonce d'une semaine de manifs: Frapp rame à contre-courant du consensus entre le F24 et le patronat L'organisation Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (Frapp France Dégage) a annoncé une semaine de manifestations (12 au 18 juin). Sauf que cette annonce intervient dans un contexte où la plate-forme forces vives de la nation F24 a renoncé à sa série de marches projetées le 09 et le 10 juin pour se plier à la médiation du patronat soucieux de la préparation de la tabaski. L'As

Bien que membre de la plateforme F24, le Frapp a pourtant annoncé une semaine de manifestations. En effet, cette plateforme qui regroupe plus d'une centaine d'organisations avait décidé, en fin de semaine, de surseoir à ses manifestations qui étaient prévues le 09 et le 10 juin 2023. Ce, au sortir d'une rencontre avec le patronat qui évoquait le contexte politique actuel tendu qui a porté un lourd préjudice à l'activité économique, et la préparation de la fête de Tabaski. Seulement, Guy Marius Sagna et ses camarades projettent une série de manifestations dénommée "Yoon dafa jeng" (Ndlr : la justice est couchée). Dans un communiqué, le Frapp annonce que la série de manifestations va se tenir dans la semaine du 12 au 18 juin 2023, partout sur le territoire national et dans la diaspora.



D'ores et déjà, le Frapp mobilise ses instances à la préparation, dans tous les départements et dans tous les autres pays, de ses manifestations. Selon l'organisation qui lutte contre l'impérialisme français au Sénégal, les manifestations ont comme objectif de mobiliser le peuple sénégalais contre la 3e candidature illégale et illégitime de Macky Sall et contre toute idée de prolongation de son mandat, de demander la libération de tous les détenus politiques et la justice pour tous ceux qui ont été torturés ou tués par le régime de Macky Sall, de la levée de la séquestration d’Ousmane Sonko.



Elles visent aussi la mobilisation contre la liquidation des candidatures d’Ousmane Sonko, Khalifa Sall et Karim Wade et l'arrêt de l'utilisation des nervis par Macky Sall Cette posture du Frapp contraste avec celle de la plateforme forces vives 2024 (F24) qui avait renoncé à sa série de manifestations conformément au souhait du patronat. D'ailleurs, dans une déclaration faite devant la presse, le 09 juin dernier, le coordonnateur du F24 affirmait ceci :"Nous avons rencontré le patronat qui est soucieux de la bonne santé de l'activité économique. Lors de la rencontre, il nous a fait savoir que les travailleurs et les employeurs souffrent de la tension politique notée au Sénégal ces derniers jours. Ainsi, pour donner suite à la requête du patronat, la plateforme forces vives 2024 a décidé, au sortir de ses concertations, de surseoir à sa marche qui était prévue ce samedi 10 juin." En outre, il faut rappeler que le préfet de Dakar avait, quant à lui, sorti un arrêté, vendredi dernier, pour interdire toute déclaration de manifestations dans la capitale sénégalaise dans la semaine du 09 au 16 juin. L'autorité préfectorale avait évoqué des risques de troubles à l'ordre public et le contexte de préparation de la fête de Tabaski. Mor Talla Tine va-t-il se raviser devant le Frapp ? Reste à savoir.

