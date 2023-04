Annoncée pour morte, la colère de Marième Dial

La mort de l'actrice Marième Dial a été annoncée sur un mystérieux compte Tik Tok. La mauvaise blague a fait le tour de la toile et suscité de vives émotions chez les fans de l’actrice de la série "Maîtresse d’un homme marié" et au sein de sa famille.



Dans les colonnes de "L’Observateur", celle qui se nomme Halima Gadji à l’état-civil, confie qu’une de ses tantes « a piqué une crise suite à la diffusion de cette fausse nouvelle et s’est retrouvée aux urgences ». « Ça aurait pu la tuer », s’indigne l’actrice, lit-on dans Seneweb.



Marième Dial envisage de déposer une plainte à la Division spéciale de la cybersécurité de la police. Si l’identité de titulaire du compte incriminé reste un mystère, l’artiste croit avoir une piste. « Apparemment , conjecture-t-elle, c’est quelqu’un qui se trouve en Italie et l’intérêt derrière cela, c’est de se faire de l’argent avec des vues et des partages. Il s’agirait d’une femme. »



Avant Marième Dial, la mort d’autres célébrités a été annoncée via le même compte : Waly Seck, Soda Mama Fall, Marichou, Modou Lô, Lamine Ndiaye… La liste n’est pas exhaustive. « Ce n’est pas drôle », fulmine Halima Gadji. Qui suggère : « Il faut qu’on signale cette page. Il y a des gens qui sont sensibles et ils seront affectés ».



Le compte en question enregistre plus de 500 mille abonnés et ses vidéos peuvent être vues jusqu'à 7 millions de fois.